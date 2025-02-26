S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5910-6020п в среду - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5910-6020 пунктов в среду при среднем уровне волатильности, полагает аналитик Freedom Finance Global Амирлан Калымбеков.

"Фьючерсы на американские индексы указывают на умеренно позитивный старт сессии, - отмечает эксперт в комментарии. - Уверенный рост демонстрирует сегмент китайских акций. Оцениваем баланс рисков как позитивный при средней волатильности. Ориентируемся на движения S&P 500 в диапазоне 5910-6020 пунктов. На постмаркете колебания котировок усилятся из-за отчета NVIDIA".

По мнению аналитика, характер движения S&P 500 в ходе торгов во вторник позволяет надеяться на отскок. "Медвежью" дивергенцию по RSI мы считаем реализованной, - указывает Калымбеков. - Этот индикатор достиг области 40 пунктов, к которой с сентября 2024 года подходил пять раз, и в каждом из этих случаев рынок разворачивался вверх. Важный уровень поддержки 5920 пунктов накануне устоял под натиском продавцов. Это создает основания для возвращения индекса широкого рынка к психологически значимой отметке 6000. В случае продолжения нисходящего движения бенчмарк может устремиться в направлении 5780".

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