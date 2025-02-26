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26 февраля 2025 года 12:24
Альфа-банк подтверждает рекомендацию "держать" для акций Юнипро
Альфа-банк подтверждает рекомендацию "держать" для акций "Юнипро", сообщается в материале старшего аналитика Анастасии Егазарян. Uniper не имеет никаких контактов с менеджментом своей российской дочерней компании ПАО "Юнипро", сообщил CEO немецкого энергохолдинга Майкл Льюис на пресс-конференции по итогам 2024 года. Льюис также отметил, что Uniper может перейти к переговорам о продаже "Юнипро", когда наступит "правильное время" для этого. "Заявление свидетельствует о том, определенности вокруг структуры собственников "Юнипро" и, следовательно, вокруг перспектив дивидендных выплат со стороны российской компании за последние недели не добавилось, - отмечает эксперт банка. - Между тем с начала года котировки эмитента растут существенно быстрее рынка - катализатором опережающего роста стали ожидания инвесторов, что в вопросах о структуре собственников и дивидендных выплатах появится определенность. Мы полагаем более вероятным сценарием для "Юнипро" переход компании в руки российского собственника и подтверждаем рекомендацию "держать" для акций". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЮНИПРО-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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