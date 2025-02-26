Альфа-банк подтверждает рекомендацию "держать" для акций "Юнипро", сообщается в материале старшего аналитика Анастасии Егазарян.

Uniper не имеет никаких контактов с менеджментом своей российской дочерней компании ПАО "Юнипро", сообщил CEO немецкого энергохолдинга Майкл Льюис на пресс-конференции по итогам 2024 года. Льюис также отметил, что Uniper может перейти к переговорам о продаже "Юнипро", когда наступит "правильное время" для этого.

"Заявление свидетельствует о том, определенности вокруг структуры собственников "Юнипро" и, следовательно, вокруг перспектив дивидендных выплат со стороны российской компании за последние недели не добавилось, - отмечает эксперт банка. - Между тем с начала года котировки эмитента растут существенно быстрее рынка - катализатором опережающего роста стали ожидания инвесторов, что в вопросах о структуре собственников и дивидендных выплатах появится определенность. Мы полагаем более вероятным сценарием для "Юнипро" переход компании в руки российского собственника и подтверждаем рекомендацию "держать" для акций".

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