"Финам" рекомендует "покупать" бумаги Alibaba

"Финам" рекомендует "покупать" ADS Alibaba Group Holding (торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже) с прогнозной стоимостью на уровне $155 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 20,2%, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

Целевая цена для акций Alibaba (торгуются на Гонконгской фондовой бирже), каждая из которых эквивалентна 1/8 ADS, составляет 150,6 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал роста 15,3% от текущего уровня и рейтинг "покупать", указывает эксперт.

"Акции Alibaba смогли выйти наверх из продолжавшегося более двух лет боковика. Инвесторов привлекает низкая оценка компании по мультипликаторам, высокие темпы обратного выкупа акций и развитие связанных с ИИ технологий. Менеджмент Alibaba считает, что рост рынка ИИ продолжится в обозримом будущем, в связи с чем компания планирует активно инвестировать в инфраструктуру для ИИ, - пишет Кауфман в обзоре. - Полагаем, что даже после роста акции Alibaba можно считать достаточно недорогой с точки зрения оценки по мультипликаторам ставкой на развитие ИИ в Китае. Для расчета целевой цены мы использовали оценку по мультипликаторам EV/Sales и EV/EBITDA 2025E относительно китайских и международных аналогов. При этом по отношению к мировым аналогам применили дисконт 15%, чтобы учесть китайские страновые риски".

Ключевой риск для эмитента, по мнению аналитика инвесткомпании - возможность замедления темпов роста китайской экономики и дефляции. Также на акции негативно может повлиять возобновление регуляторного давления, конкуренция со стороны JD.com Inc. и Pinduoduo и возможные торговые войны с США.

Alibaba Group Holding - крупнейший в Китае игрок в сфере e-commerce. Кроме того, Alibaba включает в себя облачный бизнес, цифровые, логистические и потребительские сервисы.

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