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26 февраля 2025 года 10:25
Курс рубля может стабилизироваться в диапазоне 85-87 руб./$1 до конца недели - ПСБ
Курс рубля может стабилизироваться в диапазоне 85-87 руб./$1, закрепившись к концу текущей недели у его нижней границы, полагает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов. "Тренд к укреплению рубля в начале недели остался достаточно выраженным, - отмечает эксперт в комментарии. - Развивается он, как и прежде, под влиянием крепнущих ожиданий устранения геополитических издержек, а также роста активности экспортёров перед налоговыми платежами (28 февраля). Обычно за 1-2 дня до граничного срока уплаты налогов, объемы продаж валюты со стороны экспортеров достигают максимальных значений. Однако в этот раз сезонность может быть сглажена из-за продолжительного укрепления рубля". С учетом того, что курс накануне достиг краткосрочного прогнозного таргета аналитиков ПСБ на уровне 85-87 рублей за доллар и 11,7-11,9 рублей за юань, Попов ориентируется, как-минимум, на локальную стабилизации котировок вблизи текущих уровней. "Целевой уровень курса представляется нам оправданным с точки зрения устранения значительной части геополитической премии и на фоне заметного сужения внешнеторгового профицита в последние месяцы, - указывает стратег. - Кроме того, мы ждем постепенного роста активности импортеров ввиду завершения "низкого сезона" и заметного укрепления рубля, частично нивелирующего ограничения со стороны жесткой ДКП. До конца недели прогнозируем закрепление курса вблизи нижней границы нашего прогнозного таргета". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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