Индекс Мосбиржи будет торговаться в нижней части диапазона 3300-3400п в среду - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, проведет торговую сессию в среду в нижней части диапазона 3300-3400 пунктов, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Консервативные настроения на рынке могут сохраниться в среду, инвесторы перейдут к ожиданию данных по потребительской инфляции и новостных триггеров. Текущая слабость рынка нефти и валютных курсов также не способствуют активизации покупок. Ждем, что индекс Мосбиржи проведет день в нижней части диапазона 3300-3400 пунктов", - пишет эксперт в комментарии.

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