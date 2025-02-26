Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- индекс потребительского климата Германии GfK за март;

- продажи новых домов в США в январе;

- отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов;

- промышленное производство России в январе;

- квартальные результаты NVIDIA Corp., Salesforce Inc., Lowe''s Cos., eBay и Dollar Tree;

- финансовые результаты "Ростелекома" за 2024 год по МСФО.

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