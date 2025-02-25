Акции Интер РАО сохраняют потенциал для среднесрочного роста - "БКС МИ"

Акции "Интер РАО" сохраняют потенциал для среднесрочного роста, полагает эксперт "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Оксана Холоденко.

Аналитик подтверждает позитивную оценку бумаг компании и целевую цену на уровне 5,4 рубля, что предполагает потенциал роста на 38%.

Холоденко указывает на пять факторов роста бумаг компании:

- С технической точки зрения акции консолидируются в рамках широкого торгового диапазона и находятся невдалеке от его верхней границы - 4 руб., констатирует аналитик. При пробое этого уровня первой целью станет отметка 4,3 руб. Это подразумевает потенциал роста около 10% от уровня вторника, 25 февраля, - 3,9 руб.

- Акции "Интер РАО", по мнению эксперта, выглядят защитными. В случае замедления роста российской экономики акции "Интер РАО" могут пользоваться повышенным спросом.

- Индексация тарифов.

- Эксперт отмечает рост денежной подушки (чистого долга) до 477,8 млрд руб. без учета обязательств по аренде - это более 100% капитализации. Это важно в условиях высокой ставки Банка России. За 9 месяцев 2024 года процентные доходы "Интер РАО" составили 60 млрд руб. Компания характеризуется низкой долговой нагрузкой в целом.

- Увеличение чистого процентного дохода, по мнению Холоденко, способно привести к росту дивидендов. Компания проводит выплаты раз в год. Дивдоходность по выплатам за 2023 год составила солидные 8%. Прогноз БКС на 12 месяцев предполагает 9%.

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