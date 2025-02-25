"АКБФ" понизил прогнозные цены "обычки" и "префов" Сбербанка до 419 руб. и 436,19 руб. соответственно

Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозные стоимости обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка с 438,08 руб. до 419 руб. и с 456,75 руб. до 436,19 руб., что предполагает потенциал роста 38% и 34% от текущего уровня соответственно, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков.

"Оценка по-прежнему учитывает 30%-ный дисконт, установленный в конце прошлого года для бумаг российского финансового сектора на фоне возросших инвестиционных рисков", - отмечают эксперты.

В преддверии выхода 27 сентября отчетности эмитента за 2024 год по МСФО оценки чистой прибыли банка за указанный период пересмотрены в сторону понижения, отмечают аналитики инвесткомпании. Причина - реакция рынка на ужесточение регулирования со стороны Банка России в декабре 2024 года, касающееся работы банков с заблокированными активами. Внесенные изменения включали запрет на выделение просроченных обязательств и новый порядок рассмотрения ходатайств о реорганизации банков путем выделения специальных обществ с заблокированными активами и пассивами перед недружественными держателями.

Ожидаемый уровень дивидендных выплат по итогам 2024 года по-прежнему составляет 34,94 руб. на обыкновенную и привилегированную акции против 38,1 руб. ранее. Это несколько ниже рыночного консенсус-прогноза на основе текущих данных, который составляет порядка 36 руб. на акцию, обращают внимание эксперты.

Прогноз прироста активов Сбербанка в 2024 году сохранен на уровне 16,2%. Прогноз по итогам 2025 года остается 10%, а на 2026 год - 13%. Менеджмент ожидает восстановления норматива Н20 до целевого значения 13,3% в течение 2025 года с учетом выплаты дивидендов в размере 50% за 2024 год. Этот фактор также учтен в оценках справедливой стоимости эмитента, говорится в обзоре инвесткомпании.

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