SberCIB сохраняет оценку "покупать" для акций Интер РАО

SberCIB Investment Research сохраняет оценку "покупать" для акций "Интер РАО" с прогнозной стоимостью на уровне 5,93 рубля за штуку, сообщается в материале экспертов инвестбанка.

"У компании привлекательная оценка и сильный баланс, - отмечают аналитики. - Она продолжает выигрывать от высоких ставок и дает самую привлекательную дивдоходность среди российских генерирующих компаний - около 10%. Ждем, что в 4К24 годовая динамика EBITDA могла улучшиться до минус 2% с минус 10% в третьем квартале".

Причинами улучшения, по мнению экспертов, являются ускорение роста цен на "рынке на сутки вперед" и более сильная динамика экспорта электроэнергии, а также рост доходов в сегменте энергомашиностроения за счет купленных активов.

"Эти три фактора и повышенные процентные доходы позволили компании нарастить темпы роста скорректированной чистой прибыли. По нашим оценкам, в четвертом квартале они составили 44% год к году против 19% кварталом ранее. Полагаем, по итогам всего 2024 года EBITDA сократится на 5%, а чистая прибыль вырастет на 22%", - прогнозируют в SberCIB.

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