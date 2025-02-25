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25 февраля 2025 года 14:38
SberCIB сохраняет оценку "покупать" для акций Интер РАО
SberCIB Investment Research сохраняет оценку "покупать" для акций "Интер РАО" с прогнозной стоимостью на уровне 5,93 рубля за штуку, сообщается в материале экспертов инвестбанка. "У компании привлекательная оценка и сильный баланс, - отмечают аналитики. - Она продолжает выигрывать от высоких ставок и дает самую привлекательную дивдоходность среди российских генерирующих компаний - около 10%. Ждем, что в 4К24 годовая динамика EBITDA могла улучшиться до минус 2% с минус 10% в третьем квартале". Причинами улучшения, по мнению экспертов, являются ускорение роста цен на "рынке на сутки вперед" и более сильная динамика экспорта электроэнергии, а также рост доходов в сегменте энергомашиностроения за счет купленных активов. "Эти три фактора и повышенные процентные доходы позволили компании нарастить темпы роста скорректированной чистой прибыли. По нашим оценкам, в четвертом квартале они составили 44% год к году против 19% кварталом ранее. Полагаем, по итогам всего 2024 года EBITDA сократится на 5%, а чистая прибыль вырастет на 22%", - прогнозируют в SberCIB. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ИНТЕР/РАО-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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