S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне5920-6030п во вторник - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5920-6030 пунктов во вторник при среднем уровне волатильности, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Раимжана Байтерека.

"Торги на большинстве европейских и азиатских фондовых площадок проходят в красной зоне, - отмечает эксперт. - Фьючерсы на основные индексы акций США также демонстрируют негативную динамику. Полагаем, что нервозность инвесторов в технологическом секторе сохранится в преддверии выхода отчета NVIDIA в среду. На предстоящую сессию прогнозируем средний уровень волатильности при негативном балансе рисков. Ориентируемся на движения S&P 500 в диапазоне 5920-6030 пунктов".

С технической точки зрения в ходе торгов 24 февраля S&P 500 развил коррекцию и пробил 50-дневную скользящую среднюю, а RSI перешел на сторону "медведей", указывает аналитик. "Значимая поддержка для индекса широкого рынка находится на отметке 5920 пунктов. Сценарий теста этого уровня в ближайшие сессии выглядит наиболее вероятным. В случае продолжения нисходящего движения S&P 500 может устремиться в направлении 5780 пунктов", - прогнозирует Раимжан Байтерек.

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