"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Сургутнефтегаза с целью 32,78 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" с целью 32,78 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,7%, стоп-приказ: 28,15 рубля, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Традиционно интерес инвесторов вызывает многомиллиардная "кубышка" "Сургутнефтегаза", - отмечают аналитики. - Ее точный размер компания больше не раскрывает, однако, по нашим оценкам, объем денежных средств составляет 6,4-6,5 трлн руб. при капитализации всего 1,5 трлн руб. Однако использования денежных средств в обозримом будущем мы не ждем, в связи с чем практически не учитываем их в своей оценке. При этом сейчас дисконт обыкновенных акций к размеру кубышки является практически рекордным в истории, что, на наш взгляд, неоправданно".

"С технической точки зрения акции двигаются в рамках восходящего тренда. Идея на рост бумаги с целью 32,78 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 28,15 руб. риск на портфель составит 0,28%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,9", - указывают в "Финаме".

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