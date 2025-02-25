"Т-Инвестиции" нейтрально оценивают акции ВТБ

"Т-Инвестиции" нейтрально оценивают перспективы вложений в акции ВТБ, для роста котировок бумаг необходимы дополнительные драйверы, говорится в материале аналитиков брокера.

Эмитент опубликовал финансовые результаты МСФО за четвертый квартал и весь 2024 год. Чистая прибыль преимущественно обеспечена разовыми факторами, отмечают эксперты. Из основных банковских метрик позитивную динамику в 2024 году показала только стоимость риска (отчисления в резервы/портфель), которая сократилась в три раза год к году.

Руководство банка сообщило, что будет рекомендовать отказ от выплаты дивидендов за 2024 год. По словам финансового директора ВТБ Дмитрия Пьянова, такое решение продиктовано беспрецедентным количеством негативных факторов, влияющих на способность бизнеса наращивать достаточность капитала. "Этого стоило ожидать на фоне низкого уровня достаточности капитала", - указывают аналитики брокера.

Также компания поделилась ориентиром прибыли по МСФО на 2025 год. По оценкам менеджмента, она может снизиться до 430 млрд рублей.

Аналитики "Т-Инвестиций" нейтрально оценивают перспективы вложений в акции ВТБ. "Для роста котировок необходимы дополнительные драйверы, например, переход ключевой ставки к снижению. По нашему мнению, сейчас в банковском секторе есть и более интересные идеи", - пишут они в обзоре.

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