.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "Т-Инвестиции" нейтрально оценивают акции ВТБ
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
25 февраля 2025 года 12:30
"Т-Инвестиции" нейтрально оценивают акции ВТБ
"Т-Инвестиции" нейтрально оценивают перспективы вложений в акции ВТБ, для роста котировок бумаг необходимы дополнительные драйверы, говорится в материале аналитиков брокера. Эмитент опубликовал финансовые результаты МСФО за четвертый квартал и весь 2024 год. Чистая прибыль преимущественно обеспечена разовыми факторами, отмечают эксперты. Из основных банковских метрик позитивную динамику в 2024 году показала только стоимость риска (отчисления в резервы/портфель), которая сократилась в три раза год к году. Руководство банка сообщило, что будет рекомендовать отказ от выплаты дивидендов за 2024 год. По словам финансового директора ВТБ Дмитрия Пьянова, такое решение продиктовано беспрецедентным количеством негативных факторов, влияющих на способность бизнеса наращивать достаточность капитала. "Этого стоило ожидать на фоне низкого уровня достаточности капитала", - указывают аналитики брокера. Также компания поделилась ориентиром прибыли по МСФО на 2025 год. По оценкам менеджмента, она может снизиться до 430 млрд рублей. Аналитики "Т-Инвестиций" нейтрально оценивают перспективы вложений в акции ВТБ. "Для роста котировок необходимы дополнительные драйверы, например, переход ключевой ставки к снижению. По нашему мнению, сейчас в банковском секторе есть и более интересные идеи", - пишут они в обзоре. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ВТБ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
25 февраля 2025 года 19:01
SberCIB Investment Research подтверждает оценку "держать" для акций ВТБ на фоне финансовых результатов банка по МСФО за 2024 год, сообщается в комментарии аналитиков. "Нам не нравятся результаты ВТБ за 2024 год, - пишут эксперты. - Гайденс компании на 2025 год слабый: чистая прибыль - 430 млрд... читать дальше
.25 февраля 2025 года 18:32
Акции "Интер РАО" сохраняют потенциал для среднесрочного роста, полагает эксперт "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Оксана Холоденко. Аналитик подтверждает позитивную оценку бумаг компании и целевую цену на уровне 5,4 рубля, что предполагает потенциал роста на 38%. Холоденко указывает на пять... читать дальше
.25 февраля 2025 года 18:05
Индекс S&P 500, вероятно, исчерпал текущий потенциал роста, считают аналитики инвестиционной компании "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ"). "S&P 500 с октября 2023 года медленно и верно ползет вверх в восходящем канале. К декабрю 2024 года индекс прибавил порядка 50% и преодолел отметку в 6000 пунктов.... читать дальше
.25 февраля 2025 года 17:32
"АКБФ" понизил прогнозные цены "обычки" и "префов" Сбербанка до 419 руб. и 436,19 руб. соответственно
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозные стоимости обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка с 438,08 руб. до 419 руб. и с 456,75 руб. до 436,19 руб., что предполагает потенциал роста 38% и 34% от текущего уровня соответственно, рекомендация - "покупать", сообщается в материале... читать дальше
.25 февраля 2025 года 16:58
Вероятность ослабления рубля к доллару США, евро и китайскому юаню по итогам текущей недели велика, прогнозные целевые диапазоны закрытия пятницы составляют 85-94 руб./$1, 89,1-96,1 руб./EUR1 и 11,6-12,8 руб. за юань, считают аналитики инвестиционной компании "АКБФ". "Курс рубля, по нашим оценкам,... читать дальше
.25 февраля 2025 года 16:25
Отсутствие дивидендов может обеспечить динамику котировок акций ВТБ хуже конкурентов, говорится в материале аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. Эмитент во вторник представил финансовые результаты за четвертый квартал 2024 года по МСФО и сообщил о получении чистой... читать дальше
.25 февраля 2025 года 15:49
Акции ВТБ пока не выглядят интересными для покупки, говорится в материале аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича. "У банка невысокая достаточность капитала, он не планирует выплачивать дивиденды, а прибыль в текущем году, по прогнозу менеджмента эмитента, должна снизиться на 22%. Наша... читать дальше
.25 февраля 2025 года 15:16
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") назвал топ-5 российских акций на март 2025 года, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. В его состав вошли: МКПАО "Яндекс", МКПАО "Т-Технологии", привилегированные акции "Сургутнефтегаза", ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) и Ozon. "Последний... читать дальше
.25 февраля 2025 года 14:38
SberCIB Investment Research сохраняет оценку "покупать" для акций "Интер РАО" с прогнозной стоимостью на уровне 5,93 рубля за штуку, сообщается в материале экспертов инвестбанка. "У компании привлекательная оценка и сильный баланс, - отмечают аналитики. - Она продолжает выигрывать от высоких... читать дальше
.25 февраля 2025 года 14:02
Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5920-6030 пунктов во вторник при среднем уровне волатильности, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Раимжана Байтерека. "Торги на большинстве европейских и азиатских фондовых площадок проходят в красной зоне, - отмечает... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.