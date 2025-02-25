Курс пары рубль/юань может превысить 12 руб./юань к концу недели - банк "Санкт-Петербург"

Курс пары рубль/юань может превысить 12 руб./юань к концу недели, полагают аналитики банк "Санкт-Петербург".

"В понедельник рубль тяготел к ослаблению. Впрочем, оно не было выраженным в условиях идущего сейчас налогового периода, - отмечают эксперты в обзоре. - Во вторник курс CNY/RUB находится уже у 11,80 руб./юань. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. В целом курс пока может задержаться ниже 12,00 руб./юань, благодаря поддержке со стороны последних геополитических новостей, но к концу недели он способен вернуться выше этих уровней".

Цены на нефть, в свою очередь, в понедельник смогли подрасти. По мнению аналитиков банка, поддержку котировкам оказало введение Штатами санкций против Ирана, усилившее опасение перебоев в поставках сырья. Во вторник утром фьючерсы Brent торгуются у $74,9/барр. "В целом цены могут пока задержаться вблизи $75/барр., дальнейшую динамику им зададут завтрашние недельные цифры по запасам в США", - прогнозируют эксперты.

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