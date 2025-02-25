"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку акций "РусАла" на горизонте года, сообщается в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Ахмеда Алиева.

"Из-за новых санкций ЕС компания вряд ли потеряет больше $40 млн выручки при общем показателе свыше $14 млрд. И это с учетом ценовой премии на алюминий в Азии, которая на 41% ниже европейской. Акции "РусАла" торгуются с дисконтом 10% по мультипликатору Р/Е к историческим средним при текущих ценах на алюминий и курсе рубля. У нас нейтральный взгляд на компанию на двенадцать месяцев с целевой ценой 45 рублей за штуку", - пишут эксперты.

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