Рынок ОФЗ в целом остается сильным - ПСБ

Рынок рублевых гособлигаций остается сильным благодаря внешнему фону, при этом линейное восстановление индекса RGBI на долгосрочном горизонте не ожидается, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.

Индекс RGBI в понедельник остался без изменений вблизи годовых максимумов (106,8 пункта), констатирует эксперт. На рынке сохраняются высокие ожидания по снижению геополитической напряженности, что поддерживает цены на ОФЗ. Другим важным фактором, отмечает Грицкевич, является постепенная нормализация инфляции, что дает надежду на скорое смягчение политики ЦБ.

"При сохранение долгосрочного позитивного взгляда на рынок видим риски, что процесс снижения геополитических рисков может быть не быстрым - линейного восстановления индекса RGBI не ожидаем. Вместе с тем рынок остается сильным, что видно, как по хорошему спросу на аукционах ОФЗ, так и скромных технических откатах индекса, - пишет Грицкевич в материале банка. - Внешний фон пока по-прежнему поддерживает рынок; относительно внутренних факторов - внимание инвесторов будет сосредоточено на традиционных недельных данных по инфляции (публикация в среду вечером). Рекомендуем продолжить накапливать позицию в длинных ОФЗ-ПД и корпоративных бондах с фиксированной ставкой с целевой долей 50% в облигационном портфеле".

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