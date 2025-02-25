Рост рынка акций РФ может продолжиться в ближайшее время - "Алор Брокер"

Подъем российского рынка акций может продолжиться в ближайшее время, индекс Мосбиржи пытается вырваться из боковика, сообщается в обзоре аналитиков инвестиционной компании "Алор Брокер".

Основные торги в понедельник проходили довольно вяло на небольших оборотах, рынок продолжал консолидироваться около отметки 3300 пунктов по индексу Мосбиржи, констатируют эксперты.

ЕС ввел очередной пакет санкций, Великобритания также объявила о новых ограничениях, но рынок это все проигнорировал. С другой стороны, Южная Корея отменила свои ограничения на поставку в Россию медицинского оборудования.

Относительная нейтральность санкций и прозвучавшие вечером позитивные высказывания из-за океана привели к сильному спросу на бумаги в ходе вечерней сессии. По итогам суток индекс IMOEX2 вырос на 1,4% и закрылся на отметке 3343 пункта. Таким образом, говорится в материале инвесткомпании, рынок начал рисовать выход из боковика вверх.

Утром вторника покупатели выглядят сильнее, указывают аналитики. "Похоже, что сейчас начал срабатывать "эффект толпы". За последние два месяца рынок вырос более чем на 40%. Это почти вдвое больше, чем дают депозиты за год. Многие инвесторы боятся опоздать к раздаче доходности и начинаются вытаскивать деньги из безрисковых активов, вкладывая их в акции. Если это так, то рост рынка обещает продолжиться на подпитке свежими деньгами", - заключают они.

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