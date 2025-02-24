Акции девелоперов в текущий момент не являются фаворитами рынка РФ - "Цифра брокер"

Акции компаний сектора недвижимости в текущих обстоятельствах не являются фаворитами на российском рынке, говорится в материале аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".

Рынок недвижимости в 2025 году сталкивается с множеством вызовов, формирующих его текущее состояние и будущее развитие, отмечают эксперты.

"Мы ожидаем, что в первом полугодии текущего года рынок недвижимости продолжит находиться под давлением высоких ключевых ставок и отмены льготной ипотеки, что отразится на спросе и, в свою очередь, на ценах, которые будут расти в соответствии с темпами роста инфляции, - пишут аналитики инвесткомпании в обзоре. - При этом спред между первичным и вторичным рынками может уменьшиться из-за отмены льготной ипотеки. Во втором полугодии улучшение геополитической ситуации может послужить благоприятным фоном для увеличения объемов строительства за счет застройки новых регионов РФ, а также постепенного снижения ключевой ставки Банка России".

"Мы не считаем акции девелоперов фаворитами в текущих обстоятельствах, тем более что котировки многих из них сильно отскочили на фоне общего ралли на Московской бирже", - указывают эксперты "Цифра брокера".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.