Цены бумаг Novo Nordisk и MercadoLibre могут продолжить рост в ближайшее время - инвестбанк "Синара"

Котировки бумаг Novo Nordisk и MercadoLibre могут продолжить рост в ближайшее время, считают аналитики инвестиционного банка "Синара".

Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США сообщило, что дефицит препаратов Wegovy и Ozempic устранен, придав таким образом импульс распискам Novo Nordisk. Заявление FDA ограничит конкуренцию со стороны производителей более дешевых комбинированных инъекций, отмечают эксперты.

"С нашей точки зрения, на ближайших сессиях эта новость еще поможет котировкам бумаг Novo Nordisk", - указывают в инвестбанке.

Компания MercadoLibre порадовала инвесторов результатами за 4К24, акции подскочили в пятницу в цене на 7,1%, констатируют аналитики. При выручке в $6,06 млрд прибыль на акцию составила $12,61.

"Как нам представляется, позитивное влияние публикации на бумагу не исчерпано", - пишут эксперты в комментарии.

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