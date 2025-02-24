Заявленный ориентир нового выпуска бондов Группы ЛСР находится вблизи справедливого уровня - инвестбанк "Синара"

Заявленный ориентир нового выпуска облигаций "Группы ЛСР" серии 001P-10 находится вблизи справедливого уровня, говорится в обзоре инвестиционного банка "Синара".

"Группа ЛСР" на 28 февраля планирует сбор заявок на выпуск облигаций серии 001P-10 объемом 3 млрд руб., отмечается в обзоре. Срок обращения - 5 лет, оферта через 1,5 года. Купонный период - 30 дней. Ориентир по ставке купона - не более 25,5% годовых (доходность - не выше 28,7% годовых). Начало размещения предварительно назначено на 5 марта.

"В обращении у компании есть четыре выпуска облигаций с фиксированным купоном, которые при дюрации 0,4-1,7 года торгуются с доходностями 25,0-26,5% годовых, - указывает аналитик Александр Афонин. - Если ориентироваться на близкие по дюрации выпуски - 001Р-08 и 001Р-09, то заявленный ориентир по доходности предполагает премию в 340-350 б.п. С другой стороны, при последних размещениях облигаций эмитентов с близким кредитным рейтингом ставки купонов устанавливались в диапазоне 25,0-25,5% годовых".

Таким образом, заявленный ориентир, по мнению эксперта инвестбанка, выглядит вполне справедливо. Афонин не исключает, что размещение нового выпуска с более высоким купоном может перетянуть на себя часть держателей обращающихся бумаг, что приведет к снижению их котировок.

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