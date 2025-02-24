"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Северстали с целью 1590 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Северстали" с целью 1590 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,33%, стоп-приказ: 1295 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания опубликовала операционные и финансовые результаты по итогам 2024 года. В качестве позитивных драйверов аналитики выделяют рост выручки +14% (г/г) и значительное снижение чистого долга с 210 млрд руб. до 20 млрд руб.

"С технической точки зрения котировки акций преодолели уровень сопротивления января 2025 года. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 1295 руб. риск на портфель составит 0,68%. Соотношение прибыль/риск 1,45", - указывают в "Финаме".

"Северсталь" - вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания, основные активы которой расположены в России.

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