.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Рынок акций РФ может вырасти еще на 60-70% от текущих уровней к концу 2026г - "Альфа-Капитал"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
24 февраля 2025 года 13:42
Рынок акций РФ может вырасти еще на 60-70% от текущих уровней к концу 2026г - "Альфа-Капитал"
Рынок акций РФ может вырасти еще на 60-70% от текущих уровней к концу 2026 года, полагает эксперт УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. "Рынок акций в этом году опережает ожидания многих экспертов. С конца декабря рынок вырос на 14,5% по индексу Мосбиржи. Такая динамика заставляет многих инвесторов задаться вопросом, а не перекуплены ли российские акции, - пишет аналитик в комментарии. - Рынок все еще находится в начале разворота. Сейчас широкий рынок оценивается примерно в 4,3х по мультипликатору P/E, если исходить из ожидаемой прибыли компаний за 2025 год. Это справедливая оценка, но для нынешнего уровня ключевой ставки и доходностей длинных ОФЗ (как условной меры безрисковой доходности). Если же закладывать в цены разворот ставок и/или геополитическую деэскалацию, то у рынка по-прежнему остается высокий потенциал для роста". По оценке Скрябина, к концу 2026 года рынок акций может вырасти еще на 60-70% от нынешних уровней (с учетом дивидендов). Хотя на этом пути, на взгляд аналитика, не обойтись без волатильности: новостной фон остается очень насыщенным и может влиять на настроения инвесторов в моменте. Поэтому рост может быть нелинейным. "При этом более перспективно сейчас выглядят компании внутренних секторов, которые могут показывать быстрый рост бизнеса благодаря сильным фундаментальным факторам (например, "Яндекс", "Т-Технологии", "Хэдхантер" и пр.) и не зависят от курса и ситуации на сырьевых рынках, - считает эксперт. - А вот к экспортерам пока стоит подходить с осторожностью: заметное укрепление рубля в этом году - это негативный фактор для компаний, зарабатывающих в валюте". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
24 февраля 2025 года 18:30
"КИТ Финанс Брокер" сохраняет прогнозную цену акций "Софтлайна" на уровне 160 руб. за бумагу, сообщается в обзоре аналитиков. "Мы нейтрально оцениваем результаты компании за 2024 год, из негативных факторов отметим низкую маржинальность бизнеса и непрозрачную стратегию М&A сделок. Оставляем наш... читать дальше
.24 февраля 2025 года 18:02
Инвестиционная компания "АКБФ" повысила прогнозную стоимость акций "ВСМПО-АВИСМА" с 38482,86 рубля до 42160,77 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 10% от текущего уровня, рекомендация - "держать", сообщается в материале аналитиков. "Из-за низкой прозрачности данных и неясности влияния... читать дальше
.24 февраля 2025 года 17:32
"Финам" рекомендует покупать акции Medtronic Plc с прогнозной стоимостью $110,4 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 25,6% от текущего уровня, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. "Эмитент, создавший роботов для минимально... читать дальше
.24 февраля 2025 года 17:04
Акции компаний сектора недвижимости в текущих обстоятельствах не являются фаворитами на российском рынке, говорится в материале аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер". Рынок недвижимости в 2025 году сталкивается с множеством вызовов, формирующих его текущее состояние и будущее развитие,... читать дальше
.24 февраля 2025 года 16:30
"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для акций Southern Co. с прогнозной стоимостью $83,5 за штуку, что предполагает потенциал снижения 6% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Гордея Смирнова. "Результаты эмитента за 2024 год совпали с нашими ожиданиями, а менеджмент компании... читать дальше
.24 февраля 2025 года 16:02
Инвестиционная компания "АКБФ" рекомендует покупать акции ПАО "Распадская" со среднесрочной прогнозной стоимостью 321,68 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 21% от текущего уровня, сообщается в материале аналитиков. Новые санкции США могут осложнить работу угольных компаний, снизив... читать дальше
.24 февраля 2025 года 15:25
Цены бумаг Novo Nordisk и MercadoLibre могут продолжить рост в ближайшее время - инвестбанк "Синара"
Котировки бумаг Novo Nordisk и MercadoLibre могут продолжить рост в ближайшее время, считают аналитики инвестиционного банка "Синара". Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США сообщило, что дефицит препаратов Wegovy и Ozempic устранен, придав таким образом импульс... читать дальше
.24 февраля 2025 года 15:01
Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в понедельник в диапазоне 5980-6060 пунктов при средней внутридневной волатильности, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Рафаэль Мкртчян. "Торги на большинстве европейских и азиатских фондовых площадках проходят в красной зоне. Фьючерсы на... читать дальше
.24 февраля 2025 года 14:37
Заявленный ориентир нового выпуска бондов Группы ЛСР находится вблизи справедливого уровня - инвестбанк "Синара"
Заявленный ориентир нового выпуска облигаций "Группы ЛСР" серии 001P-10 находится вблизи справедливого уровня, говорится в обзоре инвестиционного банка "Синара". "Группа ЛСР" на 28 февраля планирует сбор заявок на выпуск облигаций серии 001P-10 объемом 3 млрд руб., отмечается в обзоре. Срок... читать дальше
.24 февраля 2025 года 14:07
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Северстали" с целью 1590 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,33%, стоп-приказ: 1295 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания опубликовала... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.