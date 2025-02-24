Рынок акций РФ может вырасти еще на 60-70% от текущих уровней к концу 2026г - "Альфа-Капитал"

Рынок акций РФ может вырасти еще на 60-70% от текущих уровней к концу 2026 года, полагает эксперт УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.

"Рынок акций в этом году опережает ожидания многих экспертов. С конца декабря рынок вырос на 14,5% по индексу Мосбиржи. Такая динамика заставляет многих инвесторов задаться вопросом, а не перекуплены ли российские акции, - пишет аналитик в комментарии. - Рынок все еще находится в начале разворота. Сейчас широкий рынок оценивается примерно в 4,3х по мультипликатору P/E, если исходить из ожидаемой прибыли компаний за 2025 год. Это справедливая оценка, но для нынешнего уровня ключевой ставки и доходностей длинных ОФЗ (как условной меры безрисковой доходности). Если же закладывать в цены разворот ставок и/или геополитическую деэскалацию, то у рынка по-прежнему остается высокий потенциал для роста".

По оценке Скрябина, к концу 2026 года рынок акций может вырасти еще на 60-70% от нынешних уровней (с учетом дивидендов). Хотя на этом пути, на взгляд аналитика, не обойтись без волатильности: новостной фон остается очень насыщенным и может влиять на настроения инвесторов в моменте. Поэтому рост может быть нелинейным.

"При этом более перспективно сейчас выглядят компании внутренних секторов, которые могут показывать быстрый рост бизнеса благодаря сильным фундаментальным факторам (например, "Яндекс", "Т-Технологии", "Хэдхантер" и пр.) и не зависят от курса и ситуации на сырьевых рынках, - считает эксперт. - А вот к экспортерам пока стоит подходить с осторожностью: заметное укрепление рубля в этом году - это негативный фактор для компаний, зарабатывающих в валюте".

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