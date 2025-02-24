Акции МКБ, Магнита и ЛУКОЙЛа будут интересны на текущей неделе - "БКС МИ"

Акции Московского кредитного банка (МКБ), "Магнита" и "ЛУКОЙЛа" будут интересны на текущей неделе, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" Василий Буянов.

"Котировки Московского кредитного банка скорректировались от локальных максимумов до уровня поддержки восходящего тренда, - отмечает эксперт в комментарии. - МКБ - одна из немногих бумаг, которая смогла сбавить градус перекупленности. Текущие уровни привлекательны - ждем, что после назревшей коррекции рынок вырастет на фоне возможной геополитической разрядки. Считаем, что к концу недели акции будут торговаться в диапазоне 10,2-10,3 руб.".

В свою очередь, акции "Магнита" успешно преодолели сильное сопротивление в районе 5200 руб. без критической перекупленности и дивергенций на большинстве индикаторов. Аналитик допускает, что в первые дни недели может последовать откат, однако он не ограничивает рост в ближайшее время, потому что главное сопротивление теперь будет лишь у 5950 руб. Буянов ожидает, что к концу недели диапазон составит 5500-5550 руб.

"Акции "ЛУКОЙЛа" смогли успешно закрепиться выше уровня сопротивления 7550 руб. Пауза дает возможность бумаге вырасти еще в ближайшее время без явного отката к преодоленному уровню. Помимо привлекательной технической картины, бумагу может поддержать вероятная слабость рубля. Ожидаем, что к концу недели акции "ЛУКОЙЛа" будут торговаться в коридоре 7900-8000 руб.", - прогнозирует стратег.

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