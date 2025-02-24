Новые бонды "Балтийского лизинга" серии БО-П15 выглядят интересно - инвестбанк "Синара"

Новый выпуск десятилетних корпоративных облигаций "Балтийского лизинга" серии БО-П15 может представлять интерес для инвесторов на фоне обращающихся бумаг, считают аналитики инвестиционного банка "Синара".

ООО "Балтийский лизинг" 25 февраля с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 10-летних облигаций серии БО-П15 с офертой через 3 года объемом не менее 3 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - не более 24,50% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне не более 27,45%. Купоны ежемесячные.

Начало размещения предварительно назначено на 28 февраля. Обеспечение - публичная безотзывная оферта АО "Балтийский лизинг".

"Компания давно не предлагала бумаги с фиксированным купоном, вследствие чего в обращении остались только короткие выпуски, на которые ориентироваться не стоит. Из недавних размещений облигаций лизинговых компаний можно ориентироваться на выпуск ЛК "Европлан" 001Р-09. Ставка купона по этим бумагам была установлена на уровне 24%. После выхода на вторичный рынок цена облигаций выросла почти на 4%, а эффективная доходность снизилась с 26,8% до 24%, - указывают эксперты. - Учитывая разницу в кредитном рейтинге всего в одну ступень в пользу ЛК "Европлан", мы считаем, что заявленный ориентир предполагает довольно высокую премию и выпуск выглядит интересно на фоне обращающихся бумаг".

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