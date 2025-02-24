Курс рубля, скорее всего, окажется выше 12 руб. за юань к концу текущей недели - банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары юань/рубль, скорее всего, окажется выше уровня в 12 руб. за юань к концу текущей недели, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Геополитические новости продолжают играть на стороне рубля, в этих условиях эффект от крайне высокого дифференциала процентных ставок усиливается. В целом курс пары юань/рубль может вновь на время уходить ниже 12 руб. за юань, но неделю он должен закончить выше данного уровня, в том числе на фоне завершения налогового периода", - пишут эксперты в комментарии.

Котировки нефти марки Brent в целом обладают потенциалом к возврату выше $75 за баррель в зависимости от развития геополитической ситуации, считают аналитики банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.