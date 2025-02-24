Рубль, вероятно, продолжит умеренное укрепление на текущей неделе - ПСБ

Рубль, вероятно, продолжит умеренное укрепление на текущей неделе в отсутствие негативных внешних новостей, в ближайшие дни возможен уход в район 11,9 руб. за юань и 87 руб./$1, считает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов.

Курс рубля на минувшей неделе продолжил укрепление, которое продолжается уже пять недель подряд, констатирует аналитик. Триггеры укрепления не изменились, отмечает Попов - новостной фон, формирующий ожидания устранения геополитической надбавки, а также постепенный рост активности экспортеров при сохранении сезонной ограниченности импорта.

"На текущей неделе продажи валюты экспортерами дополнительно усилятся. Это, вероятно, продолжит умеренное укрепление рубля при отсутствии негативных внешних новостей. В ближайшие дни допускаем уход котировок в район 11,9 руб. за юань и 87 руб./$1", - пишет эксперт ПСБ в материале.

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