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24 февраля 2025 года 10:31
Вероятен переход рынка ОФЗ к консолидации в ближайшие недели - ПСБ
Вероятен переход рынка ОФЗ к консолидации в ближайшие одну-две недели, для продолжения роста нужны новые триггеры, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич. "По итогам недели индекс RGBI практически не изменился, завершив неделю под уровнем 107 пунктов, - констатирует эксперт. - После заседания ЦБ в первой половине недели наблюдалась коррекция в пределе 1,2%-1,5%, однако к пятнице ценовой индекс вернулся к исходным позициям. Основным фактором позитива стали обнадеживающих данные по недельной инфляции (снижение до 0,17% на 17 февраля против 0,23% неделей ранее). Геополитика также является поддерживающим фактором для рынка, однако на текущий момент большая часть позитива уже в котировках". На взгляд Грицкевича, в ближайшие 1-2 недели рынку будут нужны новые триггеры, как со стороны внешних факторов, так и внутренних (торможение инфляции, смягчения риторики ЦБ), в связи с чем аналитик ожидает переход к консолидации на достигнутых уровнях. Существенной коррекции на рынке, по его мнению, ожидать не стоит. Эксперт сохраняет долгосрочный позитивный взгляд на рынок облигаций. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОБЛИГАЦИИ-ОФЗ-ПРОГНОЗ
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