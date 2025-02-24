Индекс Мосбиржи может закрепиться выше 3300п в начале текущей недели - ПСБ

Индекс Мосбиржи постарается закрепиться выше уровня в 3300 пунктов в начале текущей недели, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Учитывая позитивные геополитические вводные, а именно заявления о готовящейся новой встрече между Россией и США, рынок акций попытается пойти выше. Спрос, вероятно, продолжит фокусироваться в менее ликвидных бумагах. Целевым на понедельник по индексу Мосбиржи видим диапазон 3290-3350 пунктов", - пишет эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.