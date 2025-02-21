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Главная / Аналитикам / Аналитика / Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций Alibaba на уровне "покупать"
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21 февраля 2025 года 19:05
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций Alibaba на уровне "покупать"
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций Alibaba Group Holding на уровне "покупать" на фоне сильной отчетности компании за 4К24, сообщается в обзоре банка. "Котировки акций Alibaba взлетели на бирже Гонконга на 14,6%: по итогам 4К24 компания показала самую большую более чем за год прибавку в выручке, чему способствовал взрывной рост инвестиций в технологии ИИ, - отмечают аналитики. - Доходы выросли на 8% г/г, достигнув CNY280,20 млрд и почти совпав с собранной LSEG оценкой (CNY279,34 млрд). По чистой прибыли компания в целом намного превзошла ожидания (CNY48,9 млрд против CNY40,6 млрд). С нашей точки зрения, отчетность продолжит положительно сказываться на акция Alibaba, по которым сохраняем рейтинг "покупать". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: КИТАЙ-ALIBABA-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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