"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций DTE Energy

Аналитики "Финама" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций DTE Energy с целевой ценой $140,3 за штуку, что соответствует потенциалу роста 7% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Результаты DTE Energy за 2024 год соответствуют верхней границе изначального прогноза менеджмента компании, - отмечает аналитик Гордей Смирнов. - Рост прибыли, вероятно, продолжится и в 2025 году благодаря инвестициям в модернизацию сети и в развитие ВИЭ, а сотрудничество с операторами дата-центров создаст дополнительный потенциал для расширения инвестпрограммы после 2026 года. В связи с этим мы сохраняем позитивный взгляд на акции DTE Energy".

DTE Energy - многопрофильная энергетическая компания со штаб-квартирой в Детройте, преимущественно занимающаяся оказанием коммунальных услуг в штате Мичиган

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