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21 февраля 2025 года 18:22
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций DTE Energy
Аналитики "Финама" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций DTE Energy с целевой ценой $140,3 за штуку, что соответствует потенциалу роста 7% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Результаты DTE Energy за 2024 год соответствуют верхней границе изначального прогноза менеджмента компании, - отмечает аналитик Гордей Смирнов. - Рост прибыли, вероятно, продолжится и в 2025 году благодаря инвестициям в модернизацию сети и в развитие ВИЭ, а сотрудничество с операторами дата-центров создаст дополнительный потенциал для расширения инвестпрограммы после 2026 года. В связи с этим мы сохраняем позитивный взгляд на акции DTE Energy". DTE Energy - многопрофильная энергетическая компания со штаб-квартирой в Детройте, преимущественно занимающаяся оказанием коммунальных услуг в штате Мичиган Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-DTE/ENERGY-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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