"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Распадской" с целевой ценой 246 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василий Данилов.

"Распадская" представила слабые операционные и финансовые результаты за 2-е полугодие и весь 2024 год, - отмечает эксперт. - Значительное снижение выручки и EBITDA, а также уход свободного денежного потока в отрицательную зону обусловлены сокращением объемов продаж угольной продукции и падением цен на коксующийся уголь. Мы ожидаем, что 2025 год окажется не менее сложным для компании, в связи с чем дивидендная пауза сохранится".

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