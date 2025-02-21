Слабые результаты за 2П24 еще не учтены в цене акций Распадской - инвестбанк "Синара"

Слабые результаты за 2П24 еще не учтены в цене акций "Распадской", полагает аналитик инвестиционного банка "Синара" Дмитрий Смолин.

"Распадская опубликовала слабые результаты за 2П24 по МСФО, которые вышли существенно ниже наших прогнозов и консенсуса, - указывает эксперт. - Выручка упала на 26% п/п и 24% г/г до $744 млн - на 3-6% значительнее нашей и среднерыночной оценки. EBITDA сократилась на 63% п/п и 70% г/г до $78 млн (на 26% и на 24% хуже наших и рыночных ожиданий). Чистый убыток - 34 млрд рублей, тоже более значительный, чем прогнозировалось. Основной причиной слабых результатов стали снижение цен на уголь и рост себестоимости".

По мнению аналитика, отрицательный свободный денежный поток в 2П24 достиг $247 млн в первую очередь из-за существенного роста оборотного капитала. В результате чистая денежная позиция составила лишь $39 млн против $304 млн за 2П23. В 2024 году компания не смогла полностью выполнить производственные планы, так как объем добычи угля снизился на 2% г/г до 18,5 млн т. Совет директоров ожидаемо рекомендовал воздержаться от выплаты дивидендов за 2024 год.

"Мы ожидаем дальнейшего сокращения прибыли" Распадской" как минимум в 1П25 на фоне неблагоприятной конъюнктуры на рынке угля, - прогнозирует Смолин. - На наш взгляд, слабые результаты за 2П24 еще не учтены в цене акций "Распадской". Значение EV/EBITDA на 2024 год равно 6,3, что существенно выше оценки "Северстали", НЛМК и "ММК". Отрицательная переоценка рынком бумаг угольной компании на негативных результатах, скорее всего, продолжится".

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