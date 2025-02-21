"Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций Яндекса

"Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций МКПАО "Яндекс" с прогнозной стоимостью на уровне 5100 рублей за штуку, говорится в материале аналитиков брокера.

Эмитент отчитался за последний квартал и весь 2024 год, впервые в своей истории показав выручку более 1 трлн рублей, констатируют эксперты. На 2025 год "Яндекс" прогнозирует рост выручки более 30% год к году и скорректированный EBITDA не менее 250 млрд рублей, отмечают они. Также компания рассмотрит возможность направить на дивиденды по итогам прошедшего года 80 рублей на акцию, что эквивалентно доходности 1,7%.

Компания продолжает показывать хорошие темпы роста выручки и фокусируется на улучшении эффективности бизнеса, что также должно быть положительно воспринято рынком, считают аналитики брокера.

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