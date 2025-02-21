Акции Распадской неинтересны для покупки - "Т-Инвестиции"

Акции ПАО "Распадская" в настоящее время не являются интересными для покупки, говорится в материале аналитиков брокера "Т-Инвестиции".

Эмитент отчитался за 2024 год по МСФО, результаты оказались слабыми, констатируют эксперты. Сокращение выручки вызвано снижением объемов продажи и цен на угольную продукцию, дополнительное давление на EBITDA оказывала инфляция затрат.

Совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам года. Такое решение было ожидаемым ввиду слабых финансовых результатов и регистрации материнской компании Evraz в недружественной юрисдикции, однако в январе дочерняя структура Evraz была включена в список экономически значимых организаций и потенциально может сменить регистрацию на российскую в принудительном порядке. В результате компания может выплатить дивиденды за прошедшие годы, однако вряд ли они будут большими, отмечают эксперты брокера.

Аналитики "Т-Инвестиций" не ждут существенного улучшения ситуации в угольной отрасли в ближайшей перспективе, поэтому акции "Распадской", по их мнению, неинтересны для покупки.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.