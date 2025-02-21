Курс рубля, вероятно, останется ниже 12,1 руб. за юань в ближайшее время - банк "Санкт-Петербург"

Курс пары юань/рубль, вероятно, останется ниже уровня в 12,1 руб. за юань в ближайшее время, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Эксперты при этом отмечают, что по окончании налогового периода (28 февраля) он может вернуться выше указанного уровня.

Недельные данные Минэнерго США указали на более сильный, чем ожидалось, рост запасов сырой нефти, но бензиновые запасы неожиданно сократились, констатируют аналитики банка. Динамику котировкам нефти марки Brent в пятницу зададут февральские PMI по ряду стран. Если они напомнят о рисках ослабления спроса, цена на нефть вернется ниже $76 за баррель, указывают эксперты в комментарии.

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