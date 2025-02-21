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21 февраля 2025 года 09:30
"Финам" понизил рейтинг акций Qualcomm до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций Qualcomm Inc. с "покупать" до "держать" и прогнозную стоимость с $209 до $195,3 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 11,5% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Гордея Смирнова. Отчет эмитента за первый квартал 2025 финансового года оказался довольно успешным: выручка выросла двузначными темпами как в традиционном сегменте смартфонов, так и в автомобильном и IoT-подразделениях, которые компания рассматривает как основу своего будущего роста. Восстановление рынка смартфонов в 2024 году положительно сказалось на результатах Qualcomm, однако перед компанией стоят серьезные риски, указывает эксперт. "Темпы роста рынка мобильных устройств, вероятно, снова замедлятся на фоне угрозы торговых войн и постепенного насыщения развивающихся рынков. Кроме того, компания ожидает замедления роста выручки своего лицензионного бизнеса из-за истечения контрактов с рядом крупных клиентов. Учитывая эти риски, мы понижаем целевую цену акций компании и придерживаемся осторожного взгляда на перспективы их роста, - пишет Смирнов в обзоре. - Мы оценили акции Qualcomm с использованием сравнительного метода по мультипликаторам P/E, EV/EBITDA и EV/Sales NTM". Также отмечается, что, по расчетам аналитиков инвесткомпании, в ближайшие двенадцать месяцев эмитент может выплатить акционерам дивиденд в размере $3,42 на акцию, что соответствует довольно высокой для технологического сектора США дивидендной доходности в 2%. Qualcomm Inc. - американский фаблесс-производитель чипсетов и разработчик технологий беспроводной связи. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-QUALCOMM-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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