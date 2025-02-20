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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Геополитическая премия может уйти из курсов валют уже к концу февраля-началу марта - ПСБ
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20 февраля 2025 года 18:19

Геополитическая премия может уйти из курсов валют уже к концу февраля-началу марта - ПСБ

Геополитическая премия может уйти из курсов валют уже к концу февраля-началу марта - ПСБ, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) ДенисПопов.

"Доллар уже ниже 88 рублей. Может ли он продолжить дешеветь? На наш взгляд, геополитическая премия может уйти из курсов валют уже к концу февраля-началу марта, - прогнозирует эксперт. - Кроме позитивного новостного фона, подпитывающего спекулятивные продажи иностранной валюты, технически к укреплению рубля располагают подготовка экспортеров к налоговым выплатам и сезонно ограниченный импорт. Прогноз на конец года мы снизили со 107,7 руб../$1 до 98,5 руб../$1 - один из самых низких на рынке".

Однако если Россия и США перейдут к практическим мерам по улучшению отношений, то это, по мнению аналитика, в первую очередь затронет финансовую сферу. На этом фоне перспективы рубля могут заметно улучшиться из-за существенного притока капитала в страну, в том числе иностранного - Минфин РФ почти согласовал проект о выведении новых инвестиций нерезидентов из-под ограничений.

"При реализации такого сценария, который мы пока не рассматриваем как базовый, курс доллара может продолжить снижаться в район 70-80 руб./$1", - пролагает Попов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ


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