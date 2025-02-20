S&P; 500, вероятно, будет колебаться в диапазоне 6100-6180п в четверг - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет колебаться в диапазоне 6100-6180 пунктов в течение торговой сессии четверга, полагает аналитик Freedom Finance Global Сакен Исмаилов.

"Фьючерсы на основные фондовые индексы умеренно корректируются. Мы оцениваем баланс рисков на предстоящую сессию как нейтральный, прогнозируем среднюю волатильность и ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 6100-6180 пунктов, - отмечает эксперт. - На движения котировок отдельных секторов продолжат влиять квартальные отчеты. S&P 500 достиг нового исторического максимума и находится на стороне "быков", но еще далек от зоны перекупленности, сигнализируя о сохранении потенциала роста. В качестве цели восходящего движения можно рассматривать уровень 6270 пунктов. Ближайшая поддержка находится на отметке 6100".

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