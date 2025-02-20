Альфа-банк подтверждает целевую цену акций "Яндекса" на уровне 5060 руб

Альфа-банк подтверждает целевую цену акций "Яндекса" на уровне 5060 рублей за бумагу, что предполагает потенциал роста на 9%, сообщается в аналитическом материале банка.

"Результаты "Яндекса" за 4К24 оказались на 2-5% выше прогнозов по выручке и совпали с ожиданиями рынка по EBITDA, - пишут эксперты Анна Курбатова и Олеся Воробьева. - Рост выручки (36% г/г) остался солидным (на уровне 3К24). Компания дала дополнительный позитивный сигнал рынку, опубликовав солидный прогноз по росту на 2025 год - более 30% г/г, что предполагает выручку более 1,4 трлн руб. Скорр. EBITDA ожидается на уровне не менее 250 млрд руб.".

Также аналитики обращают внимание на планы компании выплатить новый транш дивиденда в размере 80 руб./АО (доходность 2%). "Мы считаем квартальные результаты позитивными для котировок акций и подтверждаем нашу целевую цену на уровне 5060 рублей за бумагу", - указывают Курбатова и Воробьева.

Согласно опубликованным финансовым результатам "Яндекса" за IV кв. 2024 года по МСФО, по итогам 2024 года выручка составила почти 1,1 трлн руб. (+37% г/г), EBITDA - 189 млрд руб. (+56% г/г, маржа 17,2%), скорр. чистая прибыль - 101 млрд руб.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.