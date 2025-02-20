"БКС МИ" нейтрально оценивает перспективы цены акций Инарктики

"БКС Мир инвестиций" "БКС МИ" нейтрально оценивает перспективы цены акций ПАО "Инарктика", сообщается в комментарии аналитика Анны Кокоревой.

"Акции "Инарктики" с начала года выросли на 16%, несмотря на неоднозначные операционные результаты по итогам 2024 года, - отмечает эксперт. - В 2025 году основными факторами роста для компании является планомерная реализация стратегии по увеличению производства за счет наращивания мощностей и рост цен на рыбу. Согласно нашим расчетам, целевая цена акций компании составляет 995 рублей на ближайшие 12 месяцев, потенциал роста 40%".

Тем не менее аналитик придерживается "нейтрального" взгляда в связи с падающими объемами производства рыбы. "Бумаги достаточно дешевые по мультипликаторам (P/E 4х при среднем 5,3х), как и российский рынок в целом, - указывает Кокорева. - По нашему мнению, стоит дождаться, когда компания начнет демонстрировать устойчивый рост объема биомассы в воде, чтобы пересмотреть свой взгляд на бумаги".

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