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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Растет спрос инвесторов на облигации с фиксированным купоном - "Альфа-Капитал"
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20 февраля 2025 года 13:00

Растет спрос инвесторов на облигации с фиксированным купоном - "Альфа-Капитал"

Растет спрос инвесторов на облигации с фиксированным купоном, говорится в комментарии аналитиков "Альфа-Капитала".

"Минфин вторую неделю подряд проводит крупные размещения ОФЗ с фиксированным купоном - спрос и объем привлечения находятся на рекордных с 2021 года уровнях, - пишут эксперты. - К фиксированным ставкам вернулись и корпоративные эмитенты. В январе около 96% рыночных размещений пришлось на бумаги с фиксированным купоном, хотя до этого в течение нескольких месяцев преобладали размещения флоатеров. Спрос на облигации с фиксированным купоном, как государственные, так и корпоративные, вырос и на вторичном рынке".

Внимание инвесторов сейчас приковано к геополитике, объясняет эксперт "Альфа-Капитала" Алексей Корнев. Несмотря на то, что ЦБ по-прежнему сохраняет жесткую риторику, рынок понимает, что в случае улучшения геополитической обстановки и успешных переговоров России и США ставки могут перейти к снижению быстрее, чем предполагается в прогнозе регулятора, а это приведет к росту облигаций с фиксированным купоном, особенно долгосрочных. Поэтому многие инвесторы уже сейчас переключаются на покупку таких бумаг.

Кроме того, в последние недели крупные банки начали постепенно снижать ставки по вкладам, что также увеличивает спрос на облигации как на альтернативный инструмент с фиксированной доходностью.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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