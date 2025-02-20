"Велес Капитал" понизил прогнозную цену акций Северстали до 1580 руб

"Велес Капитал" понизил прогнозную цену акций "Северстали" до 1580 рублей за бумагу, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова.

"Котировки "Северстали" и других отечественных сталеваров снизились с июня 2024 года на треть на фоне сокращения внутреннего спроса на стальную продукцию, - констатирует аналитик. - Спад на внутреннем рынке совпал с прохождением "Северсталью" пика инвестиционной программы в рамках Стратегии 2024-2028, в связи с чем в 2025 году мы ожидаем уход свободного денежного потока компании в отрицательную зону и, как следствие, отказ от дивидендов".

В то же время на конец 2024 года "Северсталь" аккумулировала на балансе кэш, эквивалентный 164 руб. на акцию, поэтому эксперт не исключает, что компания не осуществит выплаты из данных средств, пусть и в меньшем объеме по сравнению с 2023-2024гг.

Также Данилов отмечает, что скрытым драйвером акций компании может стать возврат на рынок Евросоюза в случае потенциального снятия ограничений на импорт российского стального проката в результате урегулирования конфликта на Украине. "Тем не менее, принимая во внимание рекордный CAPEX, слабую конъюнктуру внутреннего рынка в 2025 году и вероятную дивидендную паузу, мы снижаем целевую цену для бумаг "Северстали" до 1580 руб., сохраняя рекомендацию "покупать", - резюмирует аналитик.

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