Рост акций фармацевтических компаний носит спекулятивный характер - "Т-Инвестиции"

Рост низколиквидных акций фармацевтических компаний носит спекулятивный характер, полагают аналитики "Т-Инвестиций".

"Инновационная биофармацевтическая компания "Промомед" опубликовала нейтральные операционные результаты за 2024 год. За неделю до отчета акции "Промомеда" выросли более чем на 15,5%. Схожая динамика наблюдалась и в других бумагах представителей фармакологического сектора. Мы считаем, что рост акций компаний-производителей медикаментов, как и в декабре, носит спекулятивный характер. Это низколиквидные и очень волатильные бумаги. Тем не менее сектор выглядит неплохо на фоне повышенной инфляции и роста доходов населения", - пишут эксперты брокера.

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