Курс пары рубль/юань пока задержится в диапазоне 12,25-12,40 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"

Курс пары рубль/юань пока задержится в диапазоне 12,25-12,40 руб./юань, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль в среду вновь умеренно укрепился, - отмечают они. - Российской валюте поддержку оказал ряд позитивных геополитических новостей. В четверг утром курс CNY/RUB находится у 12,28 руб./юань. Другие курсы валют EM двигаются разнонаправленно. Пока курс может задержаться вблизи 12,25-12,40 руб./юань с перспективой протестировать нижнюю отметку этого диапазона на фоне приближающегося налогового периода".

В свою очередь, нефтяные цены в среду продолжили постепенно расти на фоне временно усилившихся опасений перебоев в поставках. Сегодня фьючерсы Brent торгуются у $76,1/барр. Ночные данные от API указали на более сильный, чем ожидалось, недельный рост запасов в США. Если эти оценки сегодня подтвердят официальные цифры Минэнерго страны, котировки могут уйти в сторону $75,5/барр., прогнозируют аналитики банка.

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