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20 февраля 2025 года 10:34
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Applied Materials
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Applied Materials с целевой ценой $207,2 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 20,4% с текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании. "На фоне улучшения ситуации в глобальной полупроводниковой отрасли Applied Materials довольно уверенно смотрится в финансовом плане, - отмечает аналитик Игорь Додонов. - При этом мы сохраняем позитивный долгосрочный взгляд на бизнес компании. Спрос на полупроводниковое оборудование в мире, как ожидается, продолжит расти в ближайшие годы, и Applied Materials, учитывая сильные позиции компании в отрасли, будет и далее оставаться бенефициаром. Акции Applied Materials торгуются с заметным дисконтом по мультипликаторам по отношению к аналогам и, мы считаем, заслуживают внимания инвесторов". Applied Materials - один из ведущих мировых производителей оборудования для выпуска полупроводниковых чипов и дисплеев. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-APPLIED/MATERIALS-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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