Торговый диапазон для индекса Мосбиржи на четверг составляет 3270-3310п - ПСБ

Торговый диапазон для индекса Мосбиржи на четверг составляет 3270-3310 пунктов, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

В начале торгов среды индекс Мосбиржи находился под давлением, напоминает эксперт, но по итогам вечерней сессии прибавил 1,5% и компенсировал значительную часть потерь предыдущего дня, сумев вернуться к отметке 3300 пунктов при активизации покупателей в большинстве ликвидных бумаг.

Ослаблению коррекционных настроений, по мнению аналитика, способствовал новостной фон - заявления представителей России и США по итогам встречи в Саудовской Аравии носили выраженно позитивный характер, отодвинув на второй план сообщение о согласовании постпредами ЕС 16-го пакета санкций (утверждать его будут лидеры ЕС 24 февраля). Однако торговая активность заметно снизилась по сравнению с уровнями последней недели, хотя и осталась высокой по среднемесячным меркам.

"Краткосрочно осторожно смотрим на рынок, движимый исключительно новостями, - отмечает Локтюхов. - Ждем, что индекс Мосбиржи и в четверг продолжит волатильную проторговку района 3280 пунктов, зоны линии долгосрочного понижательного тренда, берущего свое начало в конце 2021 года, значимого с технического точки зрения барьера. В течение дня индекс Мосбиржи, по нашему мнению, будет находиться в диапазоне 3270-3310 пунктов. Пока оснований для уверенного закрепления на более высоких ценовых уровнях не видим".

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