.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Поток позитивных новостей сдерживает потенциальную техническую коррекцию индекса RGBI - ПСБ
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
20 февраля 2025 года 09:54
Поток позитивных новостей сдерживает потенциальную техническую коррекцию индекса RGBI - ПСБ
Поток позитивных новостей сдерживает потенциальную техническую коррекцию индекса RGBI, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич. "Индекс RGBI продолжает консолидироваться вблизи отметки 106 пунктов, поддерживаемый как внешним позитивным потоком новостей, так и внутренними факторами, - отмечает эксперт. - Пока мощный поток позитивных новостей сдерживает потенциальную техническую коррекцию индекса RGBI, необходимую для охлаждения рынка госбумаг после стремительного роста. При сохранении столь высокой интенсивности поступления позитива на рынок она может иметь и плоский формат - консолидацию в течение 1-2 недель на достигнутом уровне". Тем не менее, аналитик не исключает возврат в зону 103-104 пунктов по индексу RGBI (то есть возможную коррекцию на уровне около 3%). По мнению Грицкевича, для долгосрочных инвестиций (с горизонтом 1 год и более) продолжать накапливать позицию в госбумагах целесообразно и на текущих уровнях. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ПРОГНОЗ
.
20 февраля 2025 года 17:10
Акции "Яндекса" могут вырасти до максимальных значений 2021 года, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Яндекс" в четверг представил финансовые результаты за 4-й квартал 2024 года лучше консенсуса, которые показали, в частности, рост выручки на 37% г/г,... читать дальше
.20 февраля 2025 года 16:23
Акции "Мечела" не интересны для покупки в настоящее время с учетом высоких мультипликаторов и снижения металлопотребления на внутреннем рынке, считают аналитики "Т-Инвестиций". "Горнодобывающая компания "Мечел" опубликовала производственные и финансовые итоги за четвертый квартал и весь 2024 год.... читать дальше
.20 февраля 2025 года 15:21
Индекс S&P 500, вероятно, будет колебаться в диапазоне 6100-6180 пунктов в течение торговой сессии четверга, полагает аналитик Freedom Finance Global Сакен Исмаилов. "Фьючерсы на основные фондовые индексы умеренно корректируются. Мы оцениваем баланс рисков на предстоящую сессию как нейтральный,... читать дальше
.20 февраля 2025 года 14:40
Альфа-банк подтверждает целевую цену акций "Яндекса" на уровне 5060 рублей за бумагу, что предполагает потенциал роста на 9%, сообщается в аналитическом материале банка. "Результаты "Яндекса" за 4К24 оказались на 2-5% выше прогнозов по выручке и совпали с ожиданиями рынка по EBITDA, - пишут... читать дальше
.20 февраля 2025 года 14:08
"БКС Мир инвестиций" "БКС МИ" нейтрально оценивает перспективы цены акций ПАО "Инарктика", сообщается в комментарии аналитика Анны Кокоревой. "Акции "Инарктики" с начала года выросли на 16%, несмотря на неоднозначные операционные результаты по итогам 2024 года, - отмечает эксперт. - В 2025 году... читать дальше
.20 февраля 2025 года 13:34
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции МКПАО "Яндекс" с целью 5500 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16,7%, стоп-приказ: 3750 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики обращают внимание на... читать дальше
.20 февраля 2025 года 13:00
Растет спрос инвесторов на облигации с фиксированным купоном, говорится в комментарии аналитиков "Альфа-Капитала". "Минфин вторую неделю подряд проводит крупные размещения ОФЗ с фиксированным купоном - спрос и объем привлечения находятся на рекордных с 2021 года уровнях, - пишут эксперты. - К... читать дальше
.20 февраля 2025 года 12:15
"Велес Капитал" понизил прогнозную цену акций "Северстали" до 1580 рублей за бумагу, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова. "Котировки "Северстали" и других отечественных сталеваров снизились с июня 2024 года на треть на фоне... читать дальше
.20 февраля 2025 года 11:26
Рост низколиквидных акций фармацевтических компаний носит спекулятивный характер, полагают аналитики "Т-Инвестиций". "Инновационная биофармацевтическая компания "Промомед" опубликовала нейтральные операционные результаты за 2024 год. За неделю до отчета акции "Промомеда" выросли более чем на... читать дальше
.20 февраля 2025 года 10:34
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Applied Materials с целевой ценой $207,2 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 20,4% с текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании. "На фоне улучшения ситуации в глобальной полупроводниковой отрасли Applied... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.