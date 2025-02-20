Риски дальнейшего снижения индекса Мосбиржи к уровням 3130-3150п сохраняются - БКС Экспресс

Риски дальнейшего снижения индекса Мосбиржи к уровням 3130-3150 пунктов сохраняются, полагает эксперт БКС Экспресс Альберт Короев.

"Индекс Мосбиржи в среду вернулся в район 3300 пунктов, прибавив 1,2%. Ажиотажные объемы торгов ожидаемо спадают, - констатирует аналитик. - Вчера обороты сократились до 152 млрд руб., тогда как во второй половине прошлой недели превышали 300 млрд. Текущие показатели все еще выше среднего. Технически откат ограничился минимумами предыдущего дня около 3220. Риски более глубокой просадки - к 3130-3150пп сохраняются. Здесь проходит крутой растущий тренд, а по RSI индекс по прежнему в зоне перекупленности".

Говорить о глубокой коррекции с уходом ниже 3000, на взгляд Короева, сейчас преждевременно: рынок выглядит сильно, просадки выкупаются. Среднесрочно продолжение движения к максимумам 2024 года на 3520 пунктов видится эксперту более вероятным.

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