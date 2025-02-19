Возможно снижение цены акций Boeing в кратко- и среднесрочной перспективах - инвестбанк "Синара"

Возможно снижение котировок акций Boeing Co. в краткосрочной и среднесрочной перспективах, считают аналитики инвестиционного банка "Синара".

"Успех A321XLR, нового самолета Airbus, поставки которого начались в конце 2024 года и которому уже отдают предпочтение некоторые крупные заказчики Boeing, сигнализирует о проблемах американских самолетостроителей, и без того испытывавших сложности как в производстве, так и в финансах. На данный момент поступили заказы более чем на 500 судов модели XLR, причем многие авиакомпании намерены заменить старые самолеты Boeing. На наш взгляд, ослабление позиций Boeing в противостоянии с конкурентом отрицательно скажется на котировках американской компании в кратко- и среднесрочной перспективах", - пишут эксперты в комментарии.

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