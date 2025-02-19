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19 февраля 2025 года 17:19
Возможно снижение цены акций Boeing в кратко- и среднесрочной перспективах - инвестбанк "Синара"
Возможно снижение котировок акций Boeing Co. в краткосрочной и среднесрочной перспективах, считают аналитики инвестиционного банка "Синара". "Успех A321XLR, нового самолета Airbus, поставки которого начались в конце 2024 года и которому уже отдают предпочтение некоторые крупные заказчики Boeing, сигнализирует о проблемах американских самолетостроителей, и без того испытывавших сложности как в производстве, так и в финансах. На данный момент поступили заказы более чем на 500 судов модели XLR, причем многие авиакомпании намерены заменить старые самолеты Boeing. На наш взгляд, ослабление позиций Boeing в противостоянии с конкурентом отрицательно скажется на котировках американской компании в кратко- и среднесрочной перспективах", - пишут эксперты в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-BOEING-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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