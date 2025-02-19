Продолжение снижения цены акций Baidu маловероятно - инвестбанк "Синара"

Продолжение снижения котировок акций Baidu Inc. в настоящее время маловероятно, считают аналитики инвестиционного банка "Синара".

Выручка эмитента, как следует из представленной отчетности за 4К24, падает третий квартал подряд, констатируют эксперты: в результатах подразделений, которые занимаются интернет-поиском, отражается жесткая конкуренция. На этот раз доходы упали на 2% г/г (до CNY34,1 млрд) при среднем прогнозе аналитиков в CNY33,4 млрд. Результаты оказались лучше ожиданий рынка, однако инвесторы обратили внимание на обвал скорректированной операционной прибыли на 29%, отмечают в инвестбанке.

"Единственный, на наш взгляд, положительный момент в отчетности - увеличение на 26% доходов от облачных вычислений, связанных с ИИ, которое более чем вдвое превысило темп роста в 3К24. Считаем, что рынок справедливо оценил эту отчетность, и не ожидаем дальнейшего снижения котировок", - пишут аналитики в обзоре.

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