Акции Т-Технологий привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "Т-Технологий" привлекательны для долгосрочных покупок, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Эмитент представил сокращенные операционные результаты за январь 2025 года. Операционные результаты, а также финансовые показатели по РСБУ не полностью отражают результаты работы всей группы, отмечают эксперты (консолидированная годовая отчетность по МСФО будет раскрыта в марте 2025 года).

"Мы положительно относимся к приведенным операционным банковским результатам компании и считаем акции "Т-Технологий" привлекательными для долгосрочного инвестора", - указывают аналитики в комментарии.

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